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На лёд Городского пруда в Екатеринбурге по-прежнему опасно выходить
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) предупредили, что выходить на лёд Городского пруда Екатеринбурга по-прежнему опасно. Основная причина – сброс тёплой воды.
Они также подчеркивают, что самые опасные места находятся в районе плотины, ДИВСа, Театра драмы и несколько других, так как там сливают тёплую воду.
«Толщина льда на водоёме составила 15 см. Но над ледяным слоем образовался незамёрзший слой воды, что свидетельствует о непрочной структуре ледяного покрова и риске провалиться под лёд»,
– рассказали специалисты ГИМСа.
Они также подчеркивают, что самые опасные места находятся в районе плотины, ДИВСа, Театра драмы и несколько других, так как там сливают тёплую воду.
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