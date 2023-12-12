На лёд Городского пруда в Екатеринбурге по-прежнему опасно выходить





– рассказали специалисты ГИМСа. «Толщина льда на водоёме составила 15 см. Но над ледяным слоем образовался незамёрзший слой воды, что свидетельствует о непрочной структуре ледяного покрова и риске провалиться под лёд»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) предупредили, что выходить на лёд Городского пруда Екатеринбурга по-прежнему опасно. Основная причина – сброс тёплой воды.Они также подчеркивают, что самые опасные места находятся в районе плотины, ДИВСа, Театра драмы и несколько других, так как там сливают тёплую воду.