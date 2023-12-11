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Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о сложной ситуации на дорогах
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Судя по количеству предупреждений местной ГИБДД, в Свердловской области — круглый год непогода, которая делает любую поездку на машине опасной, как вылазку в тропические джунгли. Сегодня, 17 октября, госавтоинспектора вновь просят быть предельно осторожными уральцев на дорогах.
На сей раз предупреждение связано с обильными осадками в виде снега. Из-за снегопадов видимость для автомобилистов на некоторых дорогах Свердловской области сильно снижена. В связи с чем водителей просят «перестроиться на осторожный стиль вождения, который не подразумевает резких перестроений и других маневров».
Что касается Екатеринбурга, на протяжении следующей недели особых осадков здесь не ожидается. Ничего серьёзней мелкого снега и повышенной пасмурности синоптики не прогнозируют.
На сей раз предупреждение связано с обильными осадками в виде снега. Из-за снегопадов видимость для автомобилистов на некоторых дорогах Свердловской области сильно снижена. В связи с чем водителей просят «перестроиться на осторожный стиль вождения, который не подразумевает резких перестроений и других маневров».
«Водителям необходимо внимательно следить за прогнозом погоды. Ездить в условиях неустойчивых температур и осадков крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к заносам и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно», — говорится в обращении от областной Госавтоинспекции.
Что касается Екатеринбурга, на протяжении следующей недели особых осадков здесь не ожидается. Ничего серьёзней мелкого снега и повышенной пасмурности синоптики не прогнозируют.
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