Возрастное ограничение 18+

Автобусной остановкой перекрыли переулок в Верхней Салде

14.45 Воскресенье, 17 декабря 2023
Фото: «В Салде»
Очень удивились жители Верхней Салды, когда после благоустройства «пятачка» на автобусной остановке «Магазин «19» по улице Розы Люксембург тяп-ляп мастера перекрыли проезд новой металлической конструкцией. Администрация города особой проблемы в этом не видит.

Новая металлическая остановка на улицы Розы Люксембург в Верхней Салде мешает не только проезду частного автотранспорта. Она перекрыла дорогу и для спецтехнике. Поэтому теперь, после снегопадов, весь переулок оказался погребённым под снегом — уборочная техника попросту не может туда доехать. И хорошо ещё, что пока не случилось пожара в этом переулке — огнеборцы тоже не смогут миновать коварную остановку.

Жители частного сектора ещё в сентябре, когда была установлена металлоконструкция, попытались обратить внимание администрации города.

Ответы сперва получали не слишком обнадёживающие. Глава Верхнесалдинского городского округа сперва уверял, что проезд в проулок можно осуществить со стороны другой улицы, а, значит, уборка его будет обеспечиваться в полном объёме. Потом проблему, вроде бы, признал, и даже сообщил, что новую остановку уберут. Вот только этого не случилось в назначенные сроки — конструкция как перекрывала проезд, так и продолжает создавать помеху для автомобилей и пешеходов.

Как уверяют читатели издания «В Салде», старую, бетонную остановку, тоже с улицы не убирают. «Она постепенно превращается в туалет», — сердятся они.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Восемь домов остались без отопления в Верхней Салде в тридцатиградусный мороз
08 декабря 2023
В дома жителей Верхней Салды вернули тепло
09 декабря 2023
Госэкспертиза разрешила строительство завода к недовольству жителей Верхней Салды
11 декабря 2023
В Верхней Салде предупредили об отлове безнадзорных собак
13 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»

Журналистка из Ржева — о своем выдвижении на пост президента, «принудительной демографии» и праве государства управлять мыслями
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:28 Несовершеннолетний спортсмен погиб на первенстве по боксу в Первоуральске
18:33 Мужчину с мефедроном задержали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
18:12 Пятеро человек пострадало на трассе под Ревдой
16:26 Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о сложной ситуации на дорогах
14:45 Автобусной остановкой перекрыли переулок в Верхней Салде
13:17 Школьники Нижнего Тагила собрали «неубиваемого» бойца для «Битвы роботов»
12:31 За разрушение подъезда в Каменске-Уральском дебошира отправили на короткий «отдых»
11:46 Вместо обещанной проектом парковки жителям Берёзовского стоят ещё «человейники»
18:59 На перекрестке Малышева — Восточной в Екатеринбурге загорелся грузовик
18:14 Переработчикам зерновых культур Свердловской области обещают выплатить 220 млн рублей компенсации за засуху
17:11 Суд в Екатеринбурге оштрафовал активиста за пикет против мусорного полигона в Сысерти
16:20 Под Екатеринбургом сбили насмерть перебегающего трассу без светоотражателей пешехода
14:47 Екатеринбург попал в топ рейтинга самых «фастфудных» городов России по итогам 2023 года
14:28 Сотни екатеринбуржцев встали в очередь за дешевыми яйцами на окраине города
13:42 Бывшего свердловского чиновника арестовали на десять суток в рамках уголовного дела
13:17 Екатеринбург стал лидером по числу катков в городах-миллионниках
11:12 Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»
10:12 Уральские и питерские учёные нашли новые вещества для потенциального лекарства от гриппа типа А
21:33 В Чите задержали бывшего свердловского чиновника
20:51 На 6 лет уедет в колонию-поселение устроивший смертельное ДТП житель Верхнего Тагила
20:16 Ветклиника «ЗооСпец» приняла в пациентки краснокнижную гостью Парка Маяковского
19:35 Погорельцам из Шайдурихи вручили ключи от новых домов
19:24 Новогодняя гирлянда убила маленького ребёнка в Красноуфимске
18:47 У Каменского округа новый глава
17:57 На севере Екатеринбурга уральский девелопер открыл фитнес-клуб на пять тысяч человек
17:21 Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы
Все новости Свердловской области
13:25 Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
11:53 На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка
11:35 В Японии звание адмирала впервые присвоили женщине
11:03 Губернатор Новосибирской области объяснил резкое подорожание яиц
19:21 Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться
12:52 Профсоюзы Финляндии проводят масштабную забастовку
11:53 Около 70 российских депутатов потребовали срочно оказать медпомощь Алексею Горинову
11:06 В Махачкале после протеста жителей восстановили электроснабжение одного из районов
10:39 В Минобороны сообщили о девяти беспилотниках над Калужской и Московской областями
15:42 В Петербурге задержан высокопоставленный полицейский по делу об учете 100 тысяч иностранцев
14:36 Главу Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки
13:27 Туск официально стал премьер-министром Польши
13:03 Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц
12:28 Жители забайкальского города Борзя замерзают без отопления в аномальные морозы
11:47 Минздрав РФ планирует повысить доступность экстракорпорального оплодотворения
11:19 В Ростовской области 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя
18:17 В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за сильного гололеда
17:36 Прокуратура: в самарской школе во время урока обрушился потолок
16:38 В Петербурге суд решил выдворить семьи детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:56 ВЦИОМ: 18% россиян ничего не знают о содержании Конституции
14:44 Социолога Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тысяч рублей
14:27 СК: в Ивановской области возбудили дело после того, как школьники провалились в яму с кипятком
13:48 В Ингушетии после полицейской проверки пропали сотни литров изъятого пива
12:36 В Ивановской области школьники провалились в яму с кипятком из-за прорыва теплотрассы
12:10 В Совете Федерации считают, что яйца в России подешевеют только весной
11:21 Матвиенко выступила против включения в Конституцию государственной идеологии
Все новости России и мира
20:28 Несовершеннолетний спортсмен погиб на первенстве по боксу в Первоуральске
18:33 Мужчину с мефедроном задержали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
18:12 Пятеро человек пострадало на трассе под Ревдой
16:26 Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о сложной ситуации на дорогах
14:45 Автобусной остановкой перекрыли переулок в Верхней Салде
13:17 Школьники Нижнего Тагила собрали «неубиваемого» бойца для «Битвы роботов»
12:31 За разрушение подъезда в Каменске-Уральском дебошира отправили на короткий «отдых»
11:46 Вместо обещанной проектом парковки жителям Берёзовского стоят ещё «человейники»
18:59 На перекрестке Малышева — Восточной в Екатеринбурге загорелся грузовик
18:14 Переработчикам зерновых культур Свердловской области обещают выплатить 220 млн рублей компенсации за засуху
17:11 Суд в Екатеринбурге оштрафовал активиста за пикет против мусорного полигона в Сысерти
16:20 Под Екатеринбургом сбили насмерть перебегающего трассу без светоотражателей пешехода
14:47 Екатеринбург попал в топ рейтинга самых «фастфудных» городов России по итогам 2023 года
14:28 Сотни екатеринбуржцев встали в очередь за дешевыми яйцами на окраине города
13:42 Бывшего свердловского чиновника арестовали на десять суток в рамках уголовного дела
13:17 Екатеринбург стал лидером по числу катков в городах-миллионниках
11:12 Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»
10:12 Уральские и питерские учёные нашли новые вещества для потенциального лекарства от гриппа типа А
21:33 В Чите задержали бывшего свердловского чиновника
20:51 На 6 лет уедет в колонию-поселение устроивший смертельное ДТП житель Верхнего Тагила
20:16 Ветклиника «ЗооСпец» приняла в пациентки краснокнижную гостью Парка Маяковского
19:35 Погорельцам из Шайдурихи вручили ключи от новых домов
19:24 Новогодняя гирлянда убила маленького ребёнка в Красноуфимске
18:47 У Каменского округа новый глава
17:57 На севере Екатеринбурга уральский девелопер открыл фитнес-клуб на пять тысяч человек
17:21 Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK