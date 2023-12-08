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Автобусной остановкой перекрыли переулок в Верхней Салде
Фото: «В Салде»
Очень удивились жители Верхней Салды, когда после благоустройства «пятачка» на автобусной остановке «Магазин «19» по улице Розы Люксембург тяп-ляп мастера перекрыли проезд новой металлической конструкцией. Администрация города особой проблемы в этом не видит.
Новая металлическая остановка на улицы Розы Люксембург в Верхней Салде мешает не только проезду частного автотранспорта. Она перекрыла дорогу и для спецтехнике. Поэтому теперь, после снегопадов, весь переулок оказался погребённым под снегом — уборочная техника попросту не может туда доехать. И хорошо ещё, что пока не случилось пожара в этом переулке — огнеборцы тоже не смогут миновать коварную остановку.
Жители частного сектора ещё в сентябре, когда была установлена металлоконструкция, попытались обратить внимание администрации города.
Ответы сперва получали не слишком обнадёживающие. Глава Верхнесалдинского городского округа сперва уверял, что проезд в проулок можно осуществить со стороны другой улицы, а, значит, уборка его будет обеспечиваться в полном объёме. Потом проблему, вроде бы, признал, и даже сообщил, что новую остановку уберут. Вот только этого не случилось в назначенные сроки — конструкция как перекрывала проезд, так и продолжает создавать помеху для автомобилей и пешеходов.
Как уверяют читатели издания «В Салде», старую, бетонную остановку, тоже с улицы не убирают. «Она постепенно превращается в туалет», — сердятся они.
Новая металлическая остановка на улицы Розы Люксембург в Верхней Салде мешает не только проезду частного автотранспорта. Она перекрыла дорогу и для спецтехнике. Поэтому теперь, после снегопадов, весь переулок оказался погребённым под снегом — уборочная техника попросту не может туда доехать. И хорошо ещё, что пока не случилось пожара в этом переулке — огнеборцы тоже не смогут миновать коварную остановку.
Жители частного сектора ещё в сентябре, когда была установлена металлоконструкция, попытались обратить внимание администрации города.
Ответы сперва получали не слишком обнадёживающие. Глава Верхнесалдинского городского округа сперва уверял, что проезд в проулок можно осуществить со стороны другой улицы, а, значит, уборка его будет обеспечиваться в полном объёме. Потом проблему, вроде бы, признал, и даже сообщил, что новую остановку уберут. Вот только этого не случилось в назначенные сроки — конструкция как перекрывала проезд, так и продолжает создавать помеху для автомобилей и пешеходов.
Как уверяют читатели издания «В Салде», старую, бетонную остановку, тоже с улицы не убирают. «Она постепенно превращается в туалет», — сердятся они.
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