Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург стал лидером по числу катков в городах-миллионниках
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбург стал первым в России среди городов-миллионников по количеству залитых катков. Об этом заявили в мэрии уральский столицы.
Всего, по утверждениям чиновников, в Екатеринбурге 164 ледовых катка, а их общая площадь почти 230 тысяч квадратных метров.
Бесплатными из них являются более 90 процентов, рассказали в мэрии. При этом самое большое количество катков – в Октябрьском районе города – их там аж 31 площадка.
Кроме того, специальный раздел с работающими ледовыми площадками появился и на сайте администрации города – здесь указаны уже залитые катки, список обещают дополнять.
Всего, по утверждениям чиновников, в Екатеринбурге 164 ледовых катка, а их общая площадь почти 230 тысяч квадратных метров.
Бесплатными из них являются более 90 процентов, рассказали в мэрии. При этом самое большое количество катков – в Октябрьском районе города – их там аж 31 площадка.
Кроме того, специальный раздел с работающими ледовыми площадками появился и на сайте администрации города – здесь указаны уже залитые катки, список обещают дополнять.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».