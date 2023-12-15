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В Чите задержали бывшего свердловского чиновника
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Игорь Дубровин был задержан представителями силовых структур в городе Чита. С лета этого года он занимал должность заместителя главы Забайкальского края Александра Осипова, а ранее сидел на весьма «тёплом» месте в правительстве Свердловской области.
Живя в Екатеринбурге, Игорь Дубровин был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на протяжении двух лет — с 2017 по 2019. Позже он возглавил Управление капитального строительства региона, но и тут продержался недолго — с 2020 года по 2023. И совсем мало времени он пробыл замом забайкальского губернатора: Осипов приблизил его 19 июня, а уже 14 декабря издал приказ о его увольнении «в связи с утратой доверия». Вечером того же дня появилась информация, что Дубровина задержали, а сегодня сразу несколько изданий сообщило, что он доставлен в Екатеринбург.
Задержание Дубровина в Чите связывают с его свердловской деятельностью (и это подтверждается тем, что его вывезли в Екатеринбург). В первую очередь — с нашумевшим проектом нового здания для Свердловской филармонии. Нашумел тот проект, во многом, из-за возмущения екатеринбуржцев, которым даже ради классической музыки не хотелось терять сквер, и протестов жителей пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, мешавшей планирующемуся строительству. Дом в итоге снесли, а вот строительство нового зала филармонии так и не было начато. Куратором того проекта (стоимостью в 15 миллиардов, между прочим), и был Дубровин.
Живя в Екатеринбурге, Игорь Дубровин был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на протяжении двух лет — с 2017 по 2019. Позже он возглавил Управление капитального строительства региона, но и тут продержался недолго — с 2020 года по 2023. И совсем мало времени он пробыл замом забайкальского губернатора: Осипов приблизил его 19 июня, а уже 14 декабря издал приказ о его увольнении «в связи с утратой доверия». Вечером того же дня появилась информация, что Дубровина задержали, а сегодня сразу несколько изданий сообщило, что он доставлен в Екатеринбург.
Задержание Дубровина в Чите связывают с его свердловской деятельностью (и это подтверждается тем, что его вывезли в Екатеринбург). В первую очередь — с нашумевшим проектом нового здания для Свердловской филармонии. Нашумел тот проект, во многом, из-за возмущения екатеринбуржцев, которым даже ради классической музыки не хотелось терять сквер, и протестов жителей пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, мешавшей планирующемуся строительству. Дом в итоге снесли, а вот строительство нового зала филармонии так и не было начато. Куратором того проекта (стоимостью в 15 миллиардов, между прочим), и был Дубровин.
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