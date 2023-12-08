В Калиновском лесопарке уже пять дней ищут Бакса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга с субботы, 9 декабря, ищут Бакса — собаку, в чьём роду были породистые терьеры. Его исчезновение совпало с лютыми холодами, но опекуны пса надежды не теряют.Так получилось, что с морозами Бакс знаком с самого детства. Вместе с сестрёнкой его ещё щенками выкинули на мороз. Тогда их вовремя нашли, отогрели, и в Екатеринбурге для них нашлись люди, готовые стать собакам друзьями и кормильцами. Однако, Бакс не успел избавиться от своих страхов перед прямоходящими. Это и подвело.Во время субботней прогулки пса напугали громкие звуки улицы, он рванулся и убежал от опекунши неподалёку от стадиона «Калининец». С тех пор его и пытаются отыскать, причём, объявления расклеивают не только на территории стадиона и лесопарка. Но, судя по всему, именно в Калиновском лесопарке он скрывается от городского шума и людей. Его видели там несколько раз лыжники, и даже было место ночной лежанки с комками шерсти, которая по длине и расцветке совпадает с шерстью потеряшки.Больше всего разыскивающие Бакса люди боятся того, что он мог не пережить в лесу сильнейших морозов, которые только-только начали отступать от Екатеринбурга. Обнадёживает то, что похожую на Бакса собаку видели уже после пика морозов. Вероятнее всего, чтобы согреться, собака на ночь зарывалась в снег. Но даже если так, очень вероятно, что без последствий холодные ночёвки для животного не прошли, и ему может понадобиться ветеринарная помощь.Граждан, видевших Бакса или собаку, на него похожую, просят не пытаться поймать его самостоятельно, но незамедлительно сообщить по одному из трёх телефонных номеров: +7 909 009 36 63, +7 (902) 874-95-66 или +7 9826689691.