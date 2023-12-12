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В уральской столице ищут потерпевших от действий альфонса

11.36 Четверг, 14 декабря 2023
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Полиция уральской столицы разыскивает девушек, которые могли пострадать от действий мужчины, похитившего у доверившейся ему местной жительницы крупную сумму денег. Правоохранители полагают, что потерпевших может быть больше.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД, местная жительница передала ухажеру, с которым была знакома только месяц, 475 тысяч рублей, вырученных после продажи своего старого автомобиля. Мужчина обещал женщине приобрести ей новый Hyundai Solaris за эти деньги. Однако стоило передать джентльмену крупную сумму, как он вдруг перестал выходить на связь.

Задержать героя любовника удалось лишь накануне. Им оказался 33-летний нигде не работающий житель Барнаула Алтайского края. Известно, что ранее он был судим за хранение и использование поддельных документов, растрату, грабеж, кражи и мошенничество.

В отношении альфонса возбудили уголовное дело о мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Граждан, которые могли пострадать от действий мужчины, просят в органы внутренних дел по телефонам +7(343)356-42-15 (дежурная часть отдела полиции № 15) либо 02 (102 по мобильному).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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