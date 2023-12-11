Юная екатеринбурженка стала участницей интеллектуального шоу «Умнее всех»

Скрин из видео: телеканал «Пятница!»

Скрин из видео: телеканал «Пятница!»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Участницей нового выпуска интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!» стала 11-летняя екатеринбурженка Зоя Касаткина.«В новом выпуске второго сезона стать умнее всех попытается 11-летняя Зоя Касаткина из Екатеринбурга. Зоя – победительница соревнований по конкуру и хоббихорсингу. Девочка увлекается ментальной арифметикой и творчеством, в будущем мечтает стать дизайнером», – рассказали «Вечерним ведомостям» представители телеканала.«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина, в которой принимают участие дети от 9 до 14 лет. Ведущая шоу – Тина Канделаки.Всего интеллектуальное соревнование состоит из четырех раундах, на которых вундеркинды зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.Ранее сообщалось, что участвовать в интеллектуальном шоу решилась 11-летняя Александра Пронина из Лесного – победительница многочисленных школьных олимпиад по русскому языку и математике, мечтающая стать ветеринаром.