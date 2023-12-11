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Юная екатеринбурженка стала участницей интеллектуального шоу «Умнее всех»
Скрин из видео: телеканал «Пятница!»
Участницей нового выпуска интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!» стала 11-летняя екатеринбурженка Зоя Касаткина.
«В новом выпуске второго сезона стать умнее всех попытается 11-летняя Зоя Касаткина из Екатеринбурга. Зоя – победительница соревнований по конкуру и хоббихорсингу. Девочка увлекается ментальной арифметикой и творчеством, в будущем мечтает стать дизайнером», – рассказали «Вечерним ведомостям» представители телеканала.
«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина, в которой принимают участие дети от 9 до 14 лет. Ведущая шоу – Тина Канделаки.
Всего интеллектуальное соревнование состоит из четырех раундах, на которых вундеркинды зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.
Ранее сообщалось, что участвовать в интеллектуальном шоу решилась 11-летняя Александра Пронина из Лесного – победительница многочисленных школьных олимпиад по русскому языку и математике, мечтающая стать ветеринаром.
«В новом выпуске второго сезона стать умнее всех попытается 11-летняя Зоя Касаткина из Екатеринбурга. Зоя – победительница соревнований по конкуру и хоббихорсингу. Девочка увлекается ментальной арифметикой и творчеством, в будущем мечтает стать дизайнером», – рассказали «Вечерним ведомостям» представители телеканала.
Скрин из видео: телеканал «Пятница!»
«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина, в которой принимают участие дети от 9 до 14 лет. Ведущая шоу – Тина Канделаки.
Всего интеллектуальное соревнование состоит из четырех раундах, на которых вундеркинды зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.
Ранее сообщалось, что участвовать в интеллектуальном шоу решилась 11-летняя Александра Пронина из Лесного – победительница многочисленных школьных олимпиад по русскому языку и математике, мечтающая стать ветеринаром.
Скрин из видео: телеканал «Пятница!»
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