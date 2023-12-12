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Равнодушие коммунальщиков могло привести к смерти пожилой женщины в Сухом Логу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предположил, что к смерти пожилой женщины в Сухом Логу могло привести равнодушнее коммунальщиков.
Напомним, тело старушки обнаружили в доме, где не было ни света, ни газа, ни отопления. Рядом с телом пенсионерки находились ее кошки и собаки, пытавшиеся согреть остывшую хозяйку.
По данным Валерия Селезнева, женщина в добровольном порядке отказалась от коммунальных услуг. Он также отметил, что, по версии патологоанатомов, пенсионерка умерла от язвенной болезни. Отсутствие в доме электричества, тепла и воды причиной смерти, по его словам, не является.
В связи с этим во избежание подобных трагедий он призвал в обязательном порядке вместе с сотрудниками ЖКХ направлять социальных работников к людям, добровольно отказывающимся от коммунальных услуг, чтобы устанавливать истинные причины таких отказов.
Напомним, тело старушки обнаружили в доме, где не было ни света, ни газа, ни отопления. Рядом с телом пенсионерки находились ее кошки и собаки, пытавшиеся согреть остывшую хозяйку.
По данным Валерия Селезнева, женщина в добровольном порядке отказалась от коммунальных услуг. Он также отметил, что, по версии патологоанатомов, пенсионерка умерла от язвенной болезни. Отсутствие в доме электричества, тепла и воды причиной смерти, по его словам, не является.
«Вряд ли ей двигало желание лечить свои хронические недуги смертельным холодом. Скорее всего, старушке было трудно оплачивать счета за воду, свет и тепло, а коммунальщики равнодушно приняли добровольный отказ от жизнеобеспечения частного жилья»,
– написал депутат в своем телеграм-канале.
В связи с этим во избежание подобных трагедий он призвал в обязательном порядке вместе с сотрудниками ЖКХ направлять социальных работников к людям, добровольно отказывающимся от коммунальных услуг, чтобы устанавливать истинные причины таких отказов.
«Если становится очевидным, что пожилой человек, инвалид, одинокая женщина с ребенком, просто не в состоянии оплачивать счета, отключать дом нельзя»,
– подчеркнул Селезнев.
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