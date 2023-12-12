Равнодушие коммунальщиков могло привести к смерти пожилой женщины в Сухом Логу

написал депутат в своем телеграм-канале.

«Вряд ли ей двигало желание лечить свои хронические недуги смертельным холодом. Скорее всего, старушке было трудно оплачивать счета за воду, свет и тепло, а коммунальщики равнодушно приняли добровольный отказ от жизнеобеспечения частного жилья»,