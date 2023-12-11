В Сухом Логу собаки и кошки неделю жили в холодном доме с трупом хозяйки

– рассказали волонтеры.

«Дом отключили от газа и света. В результате этого она, скорее всего, просто замерзла и умерла. У животных не было еды, они разорвали пакет с крупой, ее и ели. Полиция удивляется, как хозяйку не съели. А они ее обогревали, возле нее все находились в комнате»,