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В Сухом Логу собаки и кошки неделю жили в холодном доме с трупом хозяйки

15.05 Вторник, 12 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В одном из частных домов Сухого Лога собаки и кошки неделю жили с трупом хозяйки. По словам волонтеров, в доме не было ни света, ни газа, ни отопления. Животные пытались своими силами согреть замершее тело женщины.

Как рассказали активисты сообщества «Дари Добро Сухой Лог» порталу «Е1», тревогу забили соседи, потерявшие женщину из вида. Уже после этого вместе с полицией волонтеры попали в дом. Правоохранители предположили, что трупу две недели. Родственник, на которого удалось выйти общественникам, заявил, что видел женщину живой 3 декабря. Утверждается, что погибшая была «социально низкой».

«Дом отключили от газа и света. В результате этого она, скорее всего, просто замерзла и умерла. У животных не было еды, они разорвали пакет с крупой, ее и ели. Полиция удивляется, как хозяйку не съели. А они ее обогревали, возле нее все находились в комнате»,

– рассказали волонтеры.


Известно, что кошек и одного щенка волонтерам удалось устроить на передержку. Сейчас в доме находятся еще шесть собак – все дворняги, но похожи на лаек. Забрать их некуда, поэтому активисты просят помощи у неравнодушных.

Всех, кто хочет помочь собакам, могут позвонить волонтеру Виктории по номеру +7 992 334-61-72.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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