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Аномальные морозы уходят из Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аномальный холод уходит из Свердловской области, и на смену ему приходит потепление до -11°C днем и до -26°C ночью. Однако, по данным синоптиков, в отдельных районах по ночам еще будут сохраняться тридцатиградусные морозы.
В четверг, 14 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -21…-26°C, на крайнем юго-западе до -31°C, на севере до -16°C. Днем -12…-17°C, в низинах до -20°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -22…-24°C, днем -15…-17°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В пятницу, 15 декабря, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью -14…-19°C, в горах и низинах до -24°C. Днем -11…-16°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -17…-19°C, днем -13…-15°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 14 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -21…-26°C, на крайнем юго-западе до -31°C, на севере до -16°C. Днем -12…-17°C, в низинах до -20°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -22…-24°C, днем -15…-17°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В пятницу, 15 декабря, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью -14…-19°C, в горах и низинах до -24°C. Днем -11…-16°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -17…-19°C, днем -13…-15°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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