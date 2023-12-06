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В свердловском ГУФСИН опровергли информацию об угрозах опекунше Далера
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области опровергли информацию об угрозах обвиняемой в убийстве Далера Бобиева.
Там также подчеркнули, что женщина находится в условиях, исключающих опасность ее жизни и здоровью.
Известно, что бывшая опекунша содержится в СИЗО-5 в Екатеринбурге. Под арестом она будет оставаться до 26 февраля.
«Гражданка, обвиняемая в убийстве несовершеннолетнего Далера Бобиева, не обращалась с жалобами о том, что ей поступают какие-либо угрозы ни в администрацию учреждения, ни в прокуратуру, ни в ОНК, ни своему адвокату»,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Там также подчеркнули, что женщина находится в условиях, исключающих опасность ее жизни и здоровью.
Известно, что бывшая опекунша содержится в СИЗО-5 в Екатеринбурге. Под арестом она будет оставаться до 26 февраля.
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