В свердловском ГУФСИН опровергли информацию об угрозах опекунше Далера

«Гражданка, обвиняемая в убийстве несовершеннолетнего Далера Бобиева, не обращалась с жалобами о том, что ей поступают какие-либо угрозы ни в администрацию учреждения, ни в прокуратуру, ни в ОНК, ни своему адвокату»,