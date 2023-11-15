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Екатеринбургский суд продлил обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера арест до 26 февраля
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбург продлил Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, арест до 26 февраля.
По данным ЕАН, на заседании по продлению меры пресечения присутствовал отец погибшего мальчика.
Напомним, что шестилетнего Далера Бобиева нашли мертвым в июне этого года, спустя три дня поисков после заявления о пропаже его опекуншей Вероникой Наумовой. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще в декабре. В его убийстве обвинили Наумову. Также ей было предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетнего и в мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка.
По данным ЕАН, на заседании по продлению меры пресечения присутствовал отец погибшего мальчика.
Напомним, что шестилетнего Далера Бобиева нашли мертвым в июне этого года, спустя три дня поисков после заявления о пропаже его опекуншей Вероникой Наумовой. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще в декабре. В его убийстве обвинили Наумову. Также ей было предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетнего и в мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка.
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