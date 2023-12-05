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Екатеринбургские школы приглашают родителей к разговору о травле
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 13 декабря, в восьми школах Екатеринбурга пройдут родительские собрания, на которых психологи из Центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» поднимут тему травли.
Беседы с родителями будут проводиться во всех районах города:
– Академический район – школа № 19 (улица Павла Шаманова, 18);
– Верх-Исетский район – школа № 163 (улица Заводская, 36 «б»);
– Железнодорожный район – школа № 183 (улица Пехотинцев, 4 «а»);
– Кировский район – школа № 43 (улица Академическая, 21);
– Ленинский район – школа № 154 (улица Денисова-Уральского, 3);
– Октябрьский район – гимназия № 13 (улица Карла Маркса, 33);
– Орджоникидзевский район – гимназия № 99 (улица Баумана, 17);
– Чкаловский район – школа № 200 (улица Крестинского, 39).
Начало мероприятия в 18.00.
Как объяснили в пресс-службе городской администрации, родители могут прийти в любую из указанных школ. Предварительная регистрация не нужна.
На собраниях психологи будут рассказывать родителями что такое травля, откуда она берется, как узнать, что ребенок столкнулся с травлей, и как его защитить.
Беседы с родителями будут проводиться во всех районах города:
– Академический район – школа № 19 (улица Павла Шаманова, 18);
– Верх-Исетский район – школа № 163 (улица Заводская, 36 «б»);
– Железнодорожный район – школа № 183 (улица Пехотинцев, 4 «а»);
– Кировский район – школа № 43 (улица Академическая, 21);
– Ленинский район – школа № 154 (улица Денисова-Уральского, 3);
– Октябрьский район – гимназия № 13 (улица Карла Маркса, 33);
– Орджоникидзевский район – гимназия № 99 (улица Баумана, 17);
– Чкаловский район – школа № 200 (улица Крестинского, 39).
Начало мероприятия в 18.00.
Как объяснили в пресс-службе городской администрации, родители могут прийти в любую из указанных школ. Предварительная регистрация не нужна.
На собраниях психологи будут рассказывать родителями что такое травля, откуда она берется, как узнать, что ребенок столкнулся с травлей, и как его защитить.
«Буллинг (то же травля) – это постоянные намеренные и негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка, группы детей или взрослых. От травли в школе не застрахован ни один ребенок, а психологические травмы, полученные в детском возрасте, не заживают потом всю жизнь»,
– объяснили в мэрии.
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