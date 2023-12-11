Консилиум по вопросу лечения екатеринбуржца Миши Бахтина с СМА переназначили на 12 декабря

– сказала мама мальчика.

«Мы будем на совещании в любом случае. Если нам скажут в очередной раз выходить, мы не выйдем, потому что мы имеем законное право присутствовать при обсуждении врачей, так как речь идет о нашем ребенке. Кто как ни мы скажем, как было, и предоставим необходимые документы. Я думаю, что врачи уже не будут против, потому что дал распоряжение губернатор»,