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Консилиум по вопросу лечения екатеринбуржца Миши Бахтина с СМА переназначили на 12 декабря
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Консилиум по вопросу лечения маленького Миши Бахтина с СМА переназначили на 12 декабря. Консилиум должен будет начаться уже сегодня в 14.00. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила мама Миши Яна Бахтина.
Ранее совещание планировали проводить 19 декабря.
С ее слов, министерство здравоохранения подтвердило информацию о готовности обеспечивать ребенка и отправило распоряжение провести совещание врачей на базе Областной детской клинической больницы сегодня.
Напомним, что вчера Бахтины заявили о намерении остаться ночевать в палатке у здания свердловского Минздрава, пока не будет решен вопрос о лечении ребенка.
Ранее совещание планировали проводить 19 декабря.
«Мы будем на совещании в любом случае. Если нам скажут в очередной раз выходить, мы не выйдем, потому что мы имеем законное право присутствовать при обсуждении врачей, так как речь идет о нашем ребенке. Кто как ни мы скажем, как было, и предоставим необходимые документы. Я думаю, что врачи уже не будут против, потому что дал распоряжение губернатор»,
– сказала мама мальчика.
С ее слов, министерство здравоохранения подтвердило информацию о готовности обеспечивать ребенка и отправило распоряжение провести совещание врачей на базе Областной детской клинической больницы сегодня.
Напомним, что вчера Бахтины заявили о намерении остаться ночевать в палатке у здания свердловского Минздрава, пока не будет решен вопрос о лечении ребенка.
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