Возрастное ограничение 18+
Трем свердловским городам хотят присвоить звания «Город трудовой доблести»
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловские власти хотят присвоить Серову, Первоуральску и Ирбиту звания «Город трудовой доблести». Инициативу поддержали в Российской академии наук (РАН).
Напомним, что летом 2023 года в Екатеринбурге состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Уральская столица стала одним из первых городов, которые были удостоены этой награды.
«Изучив представленные регионом заявки, при подготовке которых была проделана кропотливая работа с архивами, музеями и предприятиями, академики РАН в своих заключениях подтвердили, что заводы и жители городов-претендентов на присвоение звания внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне»,
– рассказали в департаменте информационной политики региона.
Напомним, что летом 2023 года в Екатеринбурге состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Уральская столица стала одним из первых городов, которые были удостоены этой награды.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».