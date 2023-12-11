Трем свердловским городам хотят присвоить звания «Город трудовой доблести»

– рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Изучив представленные регионом заявки, при подготовке которых была проделана кропотливая работа с архивами, музеями и предприятиями, академики РАН в своих заключениях подтвердили, что заводы и жители городов-претендентов на присвоение звания внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне»,