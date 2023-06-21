



– рассказали в пресс-службе мэрии. «Мемориальный комплекс состоит из стелы и пилонов, боковые грани которых облицованы кортеновской сталью. На них лазерной резкой нанесены изображения техники, выпускавшейся в Свердловске в годы Великой Отечественной войны. Остальные поверхности стелы облицованы плитами из натурального гранита»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в столице Урала состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Церемония была приурочена ко Дню памяти и скорби – дате начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года.Высота стелы составляет 42 метра. Ее установили на пересечении улиц Николая Никонова и Царской. Отмечается, что уральской столица стала одним из первых городов, которые были удостоены этой награды.