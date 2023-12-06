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Первую школу Екатеринбурга перевели на дистант из-за вспышки коклюша
Фото: Вечерние ведомости
В екатеринбургской школе №1, которой в прошлом месяце присвоили имя выдающегося юриста Сергея Алексеева (одного из авторов конституции России, годовщина принятия которой отмечается сегодня), из-за вспышки коклюша учеников перевели на дистант.
Соответствующий приказ разместили на сайте школы. Дистанционное обучение продлится до 26 декабря, говорится в документе.
Вспышка коклюша произошла не только в школе №1 – резкий рост заболеваемости этой инфекцией наблюдается по всей Свердловской области. Региональный Роспотребнадзор объяснил это цикличностью эпидемического процесса, а также отменой коронавирусных ограничений – в ведомстве пришли к выводу, что они показали эффективность и в борьбе с коклюшем, поскольку в период пандемии фиксировались рекордно низкие показатели заболеваемости этой инфекцией.
Соответствующий приказ разместили на сайте школы. Дистанционное обучение продлится до 26 декабря, говорится в документе.
Вспышка коклюша произошла не только в школе №1 – резкий рост заболеваемости этой инфекцией наблюдается по всей Свердловской области. Региональный Роспотребнадзор объяснил это цикличностью эпидемического процесса, а также отменой коронавирусных ограничений – в ведомстве пришли к выводу, что они показали эффективность и в борьбе с коклюшем, поскольку в период пандемии фиксировались рекордно низкие показатели заболеваемости этой инфекцией.
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