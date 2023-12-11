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Автоинспекторы помогли застрявшему на ЕКАД водителю грузовика
Фото: Вечерние ведомости
Накануне вечером у водителя грузового автомобиля, ехавшего по ЕКАД, случилась беда. У него на ходу лопнули шины, и он застрял на 47-м километре дороги. Температура воздуха в это время достигала -36 градусов.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, справиться с непростой ситуацией ему помогли автоинспекторы Екатеринбурга, патрулировавшие трассу на случай, если кому-то потребуется помощь.
Напомним, что свердловские трассы продолжают патрулировать специалисты «Уралуправтодора». Те, кто оказались в сложной ситуации на федеральных дорогах, могут звонить по телефону: 8-800-200-63-06.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, справиться с непростой ситуацией ему помогли автоинспекторы Екатеринбурга, патрулировавшие трассу на случай, если кому-то потребуется помощь.
«Сотрудники Госавтоинспекции нацелены на оказание помощи автомобилистам и патрулируют трассы круглосуточно. В случае трудной ситуации на дороге, звоните в единую диспетчерскую службу по телефону 112»,
– сказали в ГИБДД.
Напомним, что свердловские трассы продолжают патрулировать специалисты «Уралуправтодора». Те, кто оказались в сложной ситуации на федеральных дорогах, могут звонить по телефону: 8-800-200-63-06.
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