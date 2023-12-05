Дорожники выехали на патрулирование для помощи на свердловских дорогах





– советуют специалисты. «Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В связи с аномальным похолоданием в Свердловской области специалисты «Уралуправтодора» выехали на круглосуточное патрулирование дорог для помощи уральцам, автомобили которых могут заглохнуть или застрять на федеральных дорогах.Подчеркивается, что дорожники будут обращать внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов.Тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральной дороге, просят звонить по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06. (Звонок бесплатный).