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Улицу Коперника в уральской столице перекроют в двух местах
Фото: Вечерние ведомости
Ради строительства тепловых сетей, к которым хотят подключить систему централизованного теплоснабжения многоэтажного дома, в уральской столице в двух местах перекроют улицу Коперника.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первое перекрытие будет действовать от улицы Репина до переулка Ударников с 25 декабря 2023 года по 30 апреля 2024 года. Второе от переулка Ударников до улицы Викулова с 1 мая по 25 августа 2024 года.
Отмечается, что строительные работы на этой улице не повлияют на движение общественного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первое перекрытие будет действовать от улицы Репина до переулка Ударников с 25 декабря 2023 года по 30 апреля 2024 года. Второе от переулка Ударников до улицы Викулова с 1 мая по 25 августа 2024 года.
Отмечается, что строительные работы на этой улице не повлияют на движение общественного транспорта.
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