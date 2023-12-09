Улицу Коперника в уральской столице перекроют в двух местах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ради строительства тепловых сетей, к которым хотят подключить систему централизованного теплоснабжения многоэтажного дома, в уральской столице в двух местах перекроют улицу Коперника.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первое перекрытие будет действовать от улицы Репина до переулка Ударников с 25 декабря 2023 года по 30 апреля 2024 года. Второе от переулка Ударников до улицы Викулова с 1 мая по 25 августа 2024 года.Отмечается, что строительные работы на этой улице не повлияют на движение общественного транспорта.