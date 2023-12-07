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В Екатеринбурге хозяйка алабаев заплатит 62 тысячи за нападение питомцев
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд обязал хозяйку двух алабаев выплатить 84-летнему жителю деревни Мурзинка 62 тысячи рублей за то, что ее питомцы напали на пенсионера, когда он гулял со своей 12-летней собакой породы энтлебухер зенненхунд.
После этого пожилой мужчина написал заявлению в полицию, но ему отказали в возбуждении административного дела, так как не увидели в произошедшем правонарушений. Тогда пенсионер обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с женщины 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с женщины 22,5 тысячи за материальный ущерб и моральный, а также за почтовые расходы.
Ответчик заявила, что сожалеет о случившемся, и сказала, что была готова оплатить лечение собаки, но истец, по ее словам, требовал 100 тысяч рублей. По ее словам, она согласилась бы, если бы речь шла о 50 тысяч рублей.
Выслушав мнения сторон, коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда приняла решение увеличить сумму компенсации морального вреда в пользу до 50 тысяч рублей, оставив остальную часть решения суда предыдущий инстанции без изменений. Теперь хозяйка алабаев обязана выплатить пострадавшему 62 тысячи рублей.
«Мужчина едва спас четвероного любимца, но тоже пострадал – у него остались порванные брюки, а также раны и укусы на левой ноге. Питомец с рвано-кусанными и проникающими ранами был доставлен к ветеринару, потребовалось лечение, а спустя несколько месяцев собака умерла»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.
После этого пожилой мужчина написал заявлению в полицию, но ему отказали в возбуждении административного дела, так как не увидели в произошедшем правонарушений. Тогда пенсионер обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с женщины 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с женщины 22,5 тысячи за материальный ущерб и моральный, а также за почтовые расходы.
«Истец обжаловал решение в вышестоящей инстанции. В апелляции мужчина пояснил, что не пошел бы в суд, если бы владелица алабаев сразу извинилась и оплатила лечение собаки. Истец относился к собаке как к члену семьи, потеря любимого животного причинила ему глубокие душевные страдания. И на момент рассмотрения дела апелляционной инстанцией он готов пойти на мировое соглашение с компенсацией морального вреда в 50 тысяч рублей»,
– рассказали в суде.
Ответчик заявила, что сожалеет о случившемся, и сказала, что была готова оплатить лечение собаки, но истец, по ее словам, требовал 100 тысяч рублей. По ее словам, она согласилась бы, если бы речь шла о 50 тысяч рублей.
Выслушав мнения сторон, коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда приняла решение увеличить сумму компенсации морального вреда в пользу до 50 тысяч рублей, оставив остальную часть решения суда предыдущий инстанции без изменений. Теперь хозяйка алабаев обязана выплатить пострадавшему 62 тысячи рублей.
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