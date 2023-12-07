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В Екатеринбурге хозяйка алабаев заплатит 62 тысячи за нападение питомцев

12.07 Понедельник, 11 декабря 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд обязал хозяйку двух алабаев выплатить 84-летнему жителю деревни Мурзинка 62 тысячи рублей за то, что ее питомцы напали на пенсионера, когда он гулял со своей 12-летней собакой породы энтлебухер зенненхунд.

«Мужчина едва спас четвероного любимца, но тоже пострадал – у него остались порванные брюки, а также раны и укусы на левой ноге. Питомец с рвано-кусанными и проникающими ранами был доставлен к ветеринару, потребовалось лечение, а спустя несколько месяцев собака умерла»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.


После этого пожилой мужчина написал заявлению в полицию, но ему отказали в возбуждении административного дела, так как не увидели в произошедшем правонарушений. Тогда пенсионер обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с женщины 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с женщины 22,5 тысячи за материальный ущерб и моральный, а также за почтовые расходы.

«Истец обжаловал решение в вышестоящей инстанции. В апелляции мужчина пояснил, что не пошел бы в суд, если бы владелица алабаев сразу извинилась и оплатила лечение собаки. Истец относился к собаке как к члену семьи, потеря любимого животного причинила ему глубокие душевные страдания. И на момент рассмотрения дела апелляционной инстанцией он готов пойти на мировое соглашение с компенсацией морального вреда в 50 тысяч рублей»,

– рассказали в суде.


Ответчик заявила, что сожалеет о случившемся, и сказала, что была готова оплатить лечение собаки, но истец, по ее словам, требовал 100 тысяч рублей. По ее словам, она согласилась бы, если бы речь шла о 50 тысяч рублей.

Выслушав мнения сторон, коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда приняла решение увеличить сумму компенсации морального вреда в пользу до 50 тысяч рублей, оставив остальную часть решения суда предыдущий инстанции без изменений. Теперь хозяйка алабаев обязана выплатить пострадавшему 62 тысячи рублей.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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