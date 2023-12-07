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Глава СК заинтересовался состоянием сетей водоснабжения в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием сетей водоснабжения в Первоуральске после аварии на Нижнесергинском водоводе, из-за которой горожане оставались без горячей и холодной воды почти неделю.
В минувший четверг, 7 декабря, в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области заявили о восстановлении водоснабжения в домах первоуральцев.
По данным Информационного центра СКР на субботу, 9 декабря, в нескольких районах подачу воды не возобновили.
Исполнение поручения председателя СК поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
В минувший четверг, 7 декабря, в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области заявили о восстановлении водоснабжения в домах первоуральцев.
По данным Информационного центра СКР на субботу, 9 декабря, в нескольких районах подачу воды не возобновили.
«С июля текущего года у поставляемой в жилые помещения воды появился резкий неприятный запах, что не позволяет использовать ее в бытовых целях. Кроме того, в декабре в нескольких районах населенного пункта подача жизненного необходимого ресурса была отключена и до настоящего времени, несмотря на неоднократные обращения граждан в различные инстанции, не возобновлена»,
– говорится в сообщении.
– говорится в сообщении.
Исполнение поручения председателя СК поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
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