Возрастное ограничение 18+
Свердловское МинЖКХ заявило о восстановлении водоснабжения в Первоуральске
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области заявили о восстановлении холодного и горячего водоснабжения в домах Первоуральска.
По данным ведомства, авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой первоуральцы несколько дней оставались без какой-либо воды, была полностью устранена. Еще вчера вечером водопровод должны были заполнить водой и начать подавать воду на город с постепенным повышением давления.
В случае отсутствия воды на утро 7 декабря местных жителей просят обращаться в управляющие компании или ТСЖ, чтобы локально устранить проблему.
По данным ведомства, авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой первоуральцы несколько дней оставались без какой-либо воды, была полностью устранена. Еще вчера вечером водопровод должны были заполнить водой и начать подавать воду на город с постепенным повышением давления.
В случае отсутствия воды на утро 7 декабря местных жителей просят обращаться в управляющие компании или ТСЖ, чтобы локально устранить проблему.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Первоуральцы третий день остаются без водоснабжения
04 декабря 2023
04 декабря 2023
Ремонтные работы на Нижнесергинском водоводе продолжаются
06 декабря 2023
06 декабря 2023
В Первоуральске из-за аварии пропала вода в кранах
02 декабря 2023
02 декабря 2023