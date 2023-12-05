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В уральской столице накрыли салон интимных услуг
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В уральской столице сотрудники полиции по наводке общественников накрыли массажный салон на улице Челюскинцев, где сотрудницы оказывали интимные услуги, притворяясь обычными массажистками.
Как сообщили в телеграм-канале «Патрульный участок», работавшие там девушки отказались показывать документы, поэтому правоохранители изъяли черную бухгалтерию и алкоголь, продававшийся без соответствующих документов, а сотрудниц салона увезли в отделение, чтобы побеседовать с ними об их работе. «Массажисток» будут проверять на причастность к возможным правонарушениям.
Согласно данным портала «Е1», салон, о котором идет речь, находится через дорогу от отдела полиции №11.
По словам главы проекта «Народный контроль» Дмитрия Чукреева, документы, которые удалось обнаружить во время облавы, явно говорили о реальном характере заведения. Например, за интим с гостем за пределами салона девушкам грозило увольнение.
Как сообщили в телеграм-канале «Патрульный участок», работавшие там девушки отказались показывать документы, поэтому правоохранители изъяли черную бухгалтерию и алкоголь, продававшийся без соответствующих документов, а сотрудниц салона увезли в отделение, чтобы побеседовать с ними об их работе. «Массажисток» будут проверять на причастность к возможным правонарушениям.
Согласно данным портала «Е1», салон, о котором идет речь, находится через дорогу от отдела полиции №11.
По словам главы проекта «Народный контроль» Дмитрия Чукреева, документы, которые удалось обнаружить во время облавы, явно говорили о реальном характере заведения. Например, за интим с гостем за пределами салона девушкам грозило увольнение.
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