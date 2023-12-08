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В дома жителей Верхней Салды вернули тепло
Фото: Администрация Верхней Салды
В Верхней Салде жителям восьми домов, которые вчера утром остались без отопления в тридцатиградусный мороз, сегодня вернули тепло.
Ранее в местной администрации обещали, что устранить аварию получится за четыре часа, но аварийно-восстановительные работы затянулись из-за того, что утечки оказалось две, а не одна. Специалисты нашли вторую немногим позже. В связи с этим жильцов временно разместили на базе 9-й и 17-й школ-интернатов и лагеря «Лесная сказка», где людей также обеспечили горячим питанием.
Сегодня утром авария на сети теплоснабжения была устранена и тепло вернулось в квартиры, а вместе с ним и жильцы.
Ранее в местной администрации обещали, что устранить аварию получится за четыре часа, но аварийно-восстановительные работы затянулись из-за того, что утечки оказалось две, а не одна. Специалисты нашли вторую немногим позже. В связи с этим жильцов временно разместили на базе 9-й и 17-й школ-интернатов и лагеря «Лесная сказка», где людей также обеспечили горячим питанием.
Сегодня утром авария на сети теплоснабжения была устранена и тепло вернулось в квартиры, а вместе с ним и жильцы.
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