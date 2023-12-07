Восемь домов остались без отопления в Верхней Салде в тридцатиградусный мороз





сказали в мэрии. «Ориентировочное время аварийно-восстановительных работ – 4 часа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Верхней Салде из-за аварии на тепловых сетях в микрорайоне Народная Стройка в тридцатиградусный мороз без отопления остались восемь домов.Как сообщили в пресс-службе местной администрации, от отопления были отключены дома на улице Металлургов, 50, 53А, 55, 59, 61, 63, 65 и Сталеваров 34. На месте уже работают специалисты МУП «Гор.УЖКХ».Узнавать актуальную информацию о ходе восстановления теплосетей горожанам предлагают по круглосуточному телефону аварийно-диспетчерской службы: 8-(34345)-5-14-94.