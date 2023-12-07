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Восемь домов остались без отопления в Верхней Салде в тридцатиградусный мороз
Фото: Администрация Верхней Салды
Сегодня утром в Верхней Салде из-за аварии на тепловых сетях в микрорайоне Народная Стройка в тридцатиградусный мороз без отопления остались восемь домов.
Как сообщили в пресс-службе местной администрации, от отопления были отключены дома на улице Металлургов, 50, 53А, 55, 59, 61, 63, 65 и Сталеваров 34. На месте уже работают специалисты МУП «Гор.УЖКХ».
Узнавать актуальную информацию о ходе восстановления теплосетей горожанам предлагают по круглосуточному телефону аварийно-диспетчерской службы: 8-(34345)-5-14-94.
Как сообщили в пресс-службе местной администрации, от отопления были отключены дома на улице Металлургов, 50, 53А, 55, 59, 61, 63, 65 и Сталеваров 34. На месте уже работают специалисты МУП «Гор.УЖКХ».
«Ориентировочное время аварийно-восстановительных работ – 4 часа»,
– сказали в мэрии.
Узнавать актуальную информацию о ходе восстановления теплосетей горожанам предлагают по круглосуточному телефону аварийно-диспетчерской службы: 8-(34345)-5-14-94.
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