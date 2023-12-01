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Сроки перекрытия на улице Зенитчиков в Екатеринбурге перенесли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге строительные работы, которые должны были начаться на улице Зенитчиков во второй половине декабря, перенесли на начало следующего года.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации, специалисты «Водоканала» должны будут начать строительство сетей канализации, запланированное возле 26-го и 28-го домов на улице Зенитчиков, с 9 января и закончить его 30 апреля 2024 года.
На движении общественного транспорта перекрытие сказаться не должно.
Ранее планировалось, что строительные работы будут проходить с 18 декабря 2023 года до 30 апреля 2024 года.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации, специалисты «Водоканала» должны будут начать строительство сетей канализации, запланированное возле 26-го и 28-го домов на улице Зенитчиков, с 9 января и закончить его 30 апреля 2024 года.
На движении общественного транспорта перекрытие сказаться не должно.
Ранее планировалось, что строительные работы будут проходить с 18 декабря 2023 года до 30 апреля 2024 года.
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