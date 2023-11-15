Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге до середины весны 2024 года перекроют улицу Зенитчиков
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» до середины весны следующего года ограничат движение по улице Зенитчиков. Там будут строить сети канализации для домов №26 и №28.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать на участке улицы от дома № 28 до № 144 с 18 декабря 2023 года до 15 апреля 2024 года. В районе перекрытого участка должны будут выставить соответствующие знаки и указатели.
Отмечается, что перекрытие не скажется на движении общественного транспорта.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать на участке улицы от дома № 28 до № 144 с 18 декабря 2023 года до 15 апреля 2024 года. В районе перекрытого участка должны будут выставить соответствующие знаки и указатели.
Отмечается, что перекрытие не скажется на движении общественного транспорта.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Госавтоинспекция закрыла движение на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за снежной непогоды
15 ноября 2023
15 ноября 2023
В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детсада, где повисла на шарфике малышка
21 ноября 2023
21 ноября 2023