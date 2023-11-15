В Екатеринбурге до середины весны 2024 года перекроют улицу Зенитчиков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» до середины весны следующего года ограничат движение по улице Зенитчиков. Там будут строить сети канализации для домов №26 и №28.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать на участке улицы от дома № 28 до № 144 с 18 декабря 2023 года до 15 апреля 2024 года. В районе перекрытого участка должны будут выставить соответствующие знаки и указатели.Отмечается, что перекрытие не скажется на движении общественного транспорта.