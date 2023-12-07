Комиссия ПЗЗ Екатеринбурга не отдала участки на Шарташе под застройку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошедшем сегодня, 8 декабря, заседании комиссии по землепользованию и застройке Екатеринбурга, помимо прочего, рассматривалось предложение Екатеринбургского лесничества изменить категорию двум участкам в Шарташском лесопарке. Комиссия отказала.Об итогах сегодняшнего заседания комиссии ПЗЗ сообщил один из её членов, депутат городской думы Дмитрий Сергин. Сам он был возмущён предложением лесничества отдать два участка, которые сейчас имеют статус «зоны отдыха» под застройку. Как показало решение комиссии, возмущён был не только он. Лесничество по какой-то причине захотело получить на Шарташе зону малоэтажной застройки и промзону. Убедительных аргументов при этом не предоставило.Кроме того, лесничеству комиссия ППЗ отказала выводить в зону производственного-коммунальных объектов участок в районе Нижне-Исетского лесопарка. Зато, как сообщает Дмитрий Сергин, решено было участок в районе Куйбышева, 123, перевести в категорию, которая позволит разбить на этом месте парк или сквер. До сего дня эта земля предназначалась под застройку многоэтажными зданиями.