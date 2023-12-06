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Выходные в Свердловской области будут морозными
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется аномально холодная погода. По прогнозам синоптиков, в выходные температура воздуха может упасть ночью до -42°C и подняться днем до -24°C.
В субботу, 9 декабря, в Свердловской области малооблачно, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, местами изморозь. Ночью -34…-29°C, в горах и низинах до -40°C. Днем -29…-24°C, в горах и низинах до -34°C. Ветер неустойчивый слабый
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью -31…-29°C, днем -28…-26°C. Ветер неустойчивый слабый
В воскресенье, 10 декабря, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -32…-27°C, в горах и низинах до -37°C, на востоке до -42°C. Днем -30…-25°C, на востоке до -35°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -32…-30°C, днем -28…-26°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 9 декабря, в Свердловской области малооблачно, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, местами изморозь. Ночью -34…-29°C, в горах и низинах до -40°C. Днем -29…-24°C, в горах и низинах до -34°C. Ветер неустойчивый слабый
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью -31…-29°C, днем -28…-26°C. Ветер неустойчивый слабый
В воскресенье, 10 декабря, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -32…-27°C, в горах и низинах до -37°C, на востоке до -42°C. Днем -30…-25°C, на востоке до -35°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -32…-30°C, днем -28…-26°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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На новой неделе в Свердловской области сильно похолодает
03 декабря 2023
03 декабря 2023