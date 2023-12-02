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В Первоуральске суд взыскал первую в этом году компенсацию за некачественную воду

17.24 Пятница, 8 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Первоуральске состоялось судебное заседание по иску жительницы одного из домов по Береговой улице, которая ранее жаловалась на качество водопроводной воды. Ответчиком по делу выступали муниципальный «Водоканал», управляющая компания ООО «УК Даниловское» и ПАО «Т Плюс».

В результате рассмотрения дела (оно уместилось в пять заседаний) судья Александр Кутенин частично удовлетворил исковые требования жительницы, постановив управляющей компании выполнить перерасчёт начислений за холодную и горячую воду с 14 июля по 17 октября 2023 года, а МУП «Водоканал» – заплатить компенсацию морального вреда 15 тысяч рублей (женщина требовала 50 тысяч).

По словам первоуральского общественника Максима Ездакова, это первое судебное решение о компенсации за некачественную воду, которая летом хлынула из водопроводных кранов практически всех первоуральцев.

Серьёзные проблемы с водопроводной водой в Первоуральске начались этим летом — из-за пересыхания Верхне-Шайтанского пруда воду сначала пришлось пускать по водоводу из Ревды, не эксплуатировавшемуся несколько лет, затем увеличивать водозабор из Нижнесергинского месторождения подземных вод. На последнем водоводе до сих пор периодически случаются аварии, последняя из которых была устранена на этой неделе. Некоторые жители Первоуральска считают, что Верхне-Шайтанский пруд обмелел из-за халатности, поскольку пруд спустили весной в ожидании обильного паводка, которого так и не случилось.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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