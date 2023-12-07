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В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего юношу
Фото предоставлено полицией
В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Артемия Вороникова. Вчера утром, около 06.45, он ушел из дома на уроки в школу и исчез. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-группе полиции.
Юноша ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, с очень короткими волосами. В день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном без опушки с надписью на спине белыми большими буквами «PARIS», черную вязаную шапку, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки на шнуровке.
На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, рассказали в УМВД.
Всех, кто мог видеть пропавшего подростка или обладает полезной информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8(343)356-42-12, 8(343)356-42-75, +7(999)368-52-43 либо 02 (102 по мобильному).
Юноша ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, с очень короткими волосами. В день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном без опушки с надписью на спине белыми большими буквами «PARIS», черную вязаную шапку, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки на шнуровке.
На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, рассказали в УМВД.
Всех, кто мог видеть пропавшего подростка или обладает полезной информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8(343)356-42-12, 8(343)356-42-75, +7(999)368-52-43 либо 02 (102 по мобильному).
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