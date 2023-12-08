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При пожаре в екатеринбургском приюте погибло 20 животных
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
При пожаре в приюте для домашних животных в екатеринбургском поселке Шувакиш погибло 20 животных. Выжившим сейчас ищут новый дом.
По данным телеграм-канала Ural Mash, в доме находилось 42 животных, из которых 20 погибли – они находились в доме. Животных в вольерах выжили. Сейчас 18 спасенным ищут новые дома.
Как рассказали в МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 08.50, пошутили пожар в 13.07.
По данным телеграм-канала Ural Mash, в доме находилось 42 животных, из которых 20 погибли – они находились в доме. Животных в вольерах выжили. Сейчас 18 спасенным ищут новые дома.
«У выживших травмы, шок. Некоторые пока не идут на контакт. Им теперь нужны новые передержки. Хозяйка приюта в реанимации с ожогами – ее доставили в екатеринбургскую больницу. Состояние удовлетворительное»,
– передает телеграм-канал.
Как рассказали в МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 08.50, пошутили пожар в 13.07.
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