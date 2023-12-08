При пожаре в екатеринбургском приюте погибло 20 животных

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«У выживших травмы, шок. Некоторые пока не идут на контакт. Им теперь нужны новые передержки. Хозяйка приюта в реанимации с ожогами – ее доставили в екатеринбургскую больницу. Состояние удовлетворительное»,