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Мэр Верхней Пышмы попросил у Минтранса временно вернуть 108-й и 111-й автобусы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Верхней Пышмы Иван Соломин обратился в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области с просьбой временно возобновить движение межмуниципальных автобусов №108 и №111.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, это необходимо для того, чтобы «исключить возможность нарушения транспортного сообщения между городами на период аномальных холодов, которые уже приводят к сбоям в соседних муниципалитетах».
Напомним, что вчера в Екатеринбурге «сломался» 333-й трамвай, курсирующий между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, это необходимо для того, чтобы «исключить возможность нарушения транспортного сообщения между городами на период аномальных холодов, которые уже приводят к сбоям в соседних муниципалитетах».
Напомним, что вчера в Екатеринбурге «сломался» 333-й трамвай, курсирующий между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.
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