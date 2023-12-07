Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С наступлением холодов жители Свердловской области стали чаще смотреть фильмы и сериалы. Среднее время просмотра кинокартин минувшей осенью и в начале зимы по сравнению с летом выросло на 15%.Такие данные приводят аналитики онлайн-кинотеатра KION. Специалисты также подмечают, что уральцы стали реже смотреть киноновинки с телефона и на 21% больше проводят времени дома за просмотром фильмов на компьютерах и ноутбуках.Любимым жанром у жителей Свердловской области стала драма. Самыми популярными в период с 1 сентября по 30 ноября стали такие картины как:1) «Жизнь по вызову 2» 18+ (Россия) – драма о рынке эскорт-услуг;2) «Тест на беременность» (Россия) – оригинальный проект KION про врачей;3) «Почка 2» (Россия) – оригинальный проект KION;4) «Черная любовь» (Турция) – драма о настоящей любви;5) «Желтый глаз тигра» (Россия) – остросюжетная история любви и дружбы.Похожие вкусы у жителей Пермского края. Пермякам тоже нравятся разыгрываемые на экране драмы. А самый желанный актер в сериалах у жителей Пермского и Свердловского регионов Павел Прилучный, возглавивший общероссийский рейтинг сериальных актеров.В Челябинске больше любят комедии. Например, там стала популярной отечественная «Родители строго режима». Любимым актером челябинцев оказался турецкий актер Керем Бюрсин.Жители Тюменской области отдали предпочтение боевикам. Той осенью они смотрели фильмы «Джон Уик» (3 и 4 часть голливудской экшн-саги), «Операция Фортуна» Гая Ричи и российский триллер «Коса». Самый любимый киноактер в Тюмени – канадец Киану Ривз.