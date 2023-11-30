В Свердловской области хотят запретить продажу зажигалок подросткам

– написала спикер.

«Цель законопроекта – предупреждение причинения вреда здоровью подрастающего поколения. Теперь знакомый всем нам лозунг "Спички детям не игрушка" относится и к зажигалкам. Нисколько не сомневаюсь, что законопроект будет принят и поддержан депутатами. Молодежь должна заниматься спортом, образованием и саморазвитием, а не губить себя, вдыхая отраву»,