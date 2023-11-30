Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области хотят запретить продажу зажигалок подросткам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области хотят запретить продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллонов к ним. Соответствующий законопроект поступил в Заксобрание.
Об этом сообщает спикер регионального парламента Людмила Бабушкина в своем телеграм-канале.
Он также подчеркнула, что все условия для саморазвития у детей и подростков есть.
Рассмотреть новый законопроект должны 19 декабря.
Напомним, что осенью в Качканаре умер 16-летний мальчик, который, по данным прокуратуры, дышал газом.
Об этом сообщает спикер регионального парламента Людмила Бабушкина в своем телеграм-канале.
«Цель законопроекта – предупреждение причинения вреда здоровью подрастающего поколения. Теперь знакомый всем нам лозунг "Спички детям не игрушка" относится и к зажигалкам. Нисколько не сомневаюсь, что законопроект будет принят и поддержан депутатами. Молодежь должна заниматься спортом, образованием и саморазвитием, а не губить себя, вдыхая отраву»,
– написала спикер.
Он также подчеркнула, что все условия для саморазвития у детей и подростков есть.
Рассмотреть новый законопроект должны 19 декабря.
Напомним, что осенью в Качканаре умер 16-летний мальчик, который, по данным прокуратуры, дышал газом.
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