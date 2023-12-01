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Екатеринбуржцы не могут привыкнуть к новой нумерации автобусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже почти прошла неделя с того момента, как в Екатеринбурге изменилась нумерация автобусов, но горожане все еще не могут разобраться с тем, на какой транспорт им садиться.
По его мнению, это происходит из-за того, что на остановках отсутствуют понятные объявления об изменении маршрутов, а электронные табло, которые должны справляться с этой задачей, не работают или показывают неправильные данные.
Антон Швалёв обращает внимание на то, что стоять на морозе и дрожащими пальцами искать информацию о новой нумерации в интернете не очень удобно. А у пенсионеров и такой возможности может не быть.
В связи с этим он предлагает усилить информирование и привлечь к нему школы, чтобы они распространяли информацию через родительские чаты.
«Многие не знают или до сих пор путают новый номер своего автобуса. Моя дочь тоже простояла на морозе, пропустив два своих маршрута, вернулась со школы пешком. И подобных обращений ко мне поступает достаточно много»,
– написал депутат екатеринбургской городской думы Антон Швалёв у себя в телеграм-канале.
По его мнению, это происходит из-за того, что на остановках отсутствуют понятные объявления об изменении маршрутов, а электронные табло, которые должны справляться с этой задачей, не работают или показывают неправильные данные.
Антон Швалёв обращает внимание на то, что стоять на морозе и дрожащими пальцами искать информацию о новой нумерации в интернете не очень удобно. А у пенсионеров и такой возможности может не быть.
В связи с этим он предлагает усилить информирование и привлечь к нему школы, чтобы они распространяли информацию через родительские чаты.
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