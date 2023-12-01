Екатеринбуржцы не могут привыкнуть к новой нумерации автобусов





написал депутат екатеринбургской городской думы Антон Швалёв у себя в телеграм-канале. «Многие не знают или до сих пор путают новый номер своего автобуса. Моя дочь тоже простояла на морозе, пропустив два своих маршрута, вернулась со школы пешком. И подобных обращений ко мне поступает достаточно много»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уже почти прошла неделя с того момента, как в Екатеринбурге изменилась нумерация автобусов, но горожане все еще не могут разобраться с тем, на какой транспорт им садиться.По его мнению, это происходит из-за того, что на остановках отсутствуют понятные объявления об изменении маршрутов, а электронные табло, которые должны справляться с этой задачей, не работают или показывают неправильные данные.Антон Швалёв обращает внимание на то, что стоять на морозе и дрожащими пальцами искать информацию о новой нумерации в интернете не очень удобно. А у пенсионеров и такой возможности может не быть.В связи с этим он предлагает усилить информирование и привлечь к нему школы, чтобы они распространяли информацию через родительские чаты.