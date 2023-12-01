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Из-за аномальных морозов студентов УрФУ перевели на дистант
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Студентов Уральского федерального университета из-за сильных морозов перевели на дистанционное обучение с 7 по 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.
Согласно приказу, директоры институтов, филиалов и образовательных подразделений университета обязаны организовать занятия для студентов всех форм и уровней образования, в том числе слушателей подготовительных курсов, в дистанционном формате с использованием любой из доступных платформ.
Согласно приказу, директоры институтов, филиалов и образовательных подразделений университета обязаны организовать занятия для студентов всех форм и уровней образования, в том числе слушателей подготовительных курсов, в дистанционном формате с использованием любой из доступных платформ.
«Продление дистанта документ не предусматривает»,
– уточнили в УрФУ.
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