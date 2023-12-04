В Екатеринбурге пропали двое мальчиков 11 и 14 лет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 11-летнего Виктора Шиловских и 14-летнего Артема Гильманова. Сейчас их разыскивает личный состав екатеринбургской полиции, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД.Местонахождение Вити неизвестно с 1 декабря. В тот день он убежал от своей матери из двора 59-го дома по улице Агрономическая. Он ростом 150 сантиметров, среднего телосложения, с темными волосами и стрижкой «ежик». Был одет в черную шапку, черную демисезонную куртку до колена с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные ботинки с боку на молнии, со шнуровкой спереди.Артем не выходил на связь с родными с 4 декабря. Живет в Чкаловского районе. Мальчик ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с русыми короткими волосами. На момент ухода был одет в черную кепку, короткую темно-синюю куртку без капюшона, толстовку с бежевым капюшоном, черные спортивные брюки, черные кроссовки.В полиции просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией об их местонахождении, сообщать ее по телефонам: 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, +7(999)368-52-43 либо 02 (102 по мобильному).