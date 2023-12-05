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Ремонтные работы на Нижнесергинском водоводе продолжаются
Фото: телеграм-канал главы Первоуральска
Ремонтные работы на месте аварии на Нижнесергинском водоводе, из-за которой жители Первоуральска уже пятый день остаются без воды, продолжаются. График подвоза воды для горожан продлили на еще один день.
По данным на сегодняшнее утро, специалисты заварили место прорыва на водоводе и теперь идет заполнение системы. Отмечается, что для этого был увеличен объем подачи воды из Ревдинского водохранилища. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, о том, что начался процесс заполнения водовода водой, первоуральский глава сообщал еще в понедельник, 4 декабря.
Сегодня на линии должны будут работать три автоцистерны. С графиком подвоза воды можно ознакомиться здесь.
Также волонтеры дополнительно адресно доставляют воду ветеранам, инвалидам, пожилым людям и семьям с маленькими людьми. Оставить заявку они могут по номерам горячей линии: 221-211, 649-375.
По данным на сегодняшнее утро, специалисты заварили место прорыва на водоводе и теперь идет заполнение системы. Отмечается, что для этого был увеличен объем подачи воды из Ревдинского водохранилища. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, о том, что начался процесс заполнения водовода водой, первоуральский глава сообщал еще в понедельник, 4 декабря.
Сегодня на линии должны будут работать три автоцистерны. С графиком подвоза воды можно ознакомиться здесь.
Также волонтеры дополнительно адресно доставляют воду ветеранам, инвалидам, пожилым людям и семьям с маленькими людьми. Оставить заявку они могут по номерам горячей линии: 221-211, 649-375.
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