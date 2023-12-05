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Санаторий «Бодрость» на Эльмаше отдадут «Калининцу»

20.36 Среда, 6 декабря 2023
Фото Антона Каптелова
Санаторий «Бодрость» был закрыт в октябре уходящего года, поскольку его здание было признано обветшавшим и не соответствующим требованиям пожарной безопасности. Администрация Екатеринбурга думает теперь, что с ним делать, и, кажется, придумала.

В плана города передать здание санатория «Бодрость», расположенного по адресу Екатеринбург, улица Краснофлотцев 48А, находящемуся «под боком» спортивно-оздоровительного комплекса. Когда «Бодрость» станет частью «Калининца», его «взбодрят» ремонтом и перепланировкой, после чего просторное здание превратят в место ночёвок и отдыха тренеров, судей и спортсменов, приезжающих на соревнования.

О таких планах на будущее «Бодрости» было заявлено на заседании депутатов Екатеринбургской городской думы, где выступили чиновники горадминистрации. И, казалось бы, решение достойное, если не лучшее для обветшавшего санатория. Вот только вряд ли оно лучшее для жителей Орджоникидзевского района. Ведь для многих из них существование «Бодрости» означало возможность время от времени получать санаторное обслуживание, не покидая пределов города. Все альтернативы, которые предлагаются сейчас взамен эльмашевского санатория — иногородние.

Ещё больше напрягает тот момент, что «Калининцу» достанется не только здание, но и обширная территория вокруг него. Если это произойдёт, от роскошной зелёной зоны ничего не останется. Сомнений в этом нет, если знать, как лихо «Калининец», разбухаясь в последнее время до раблезианских размеров, уничтожает деревья и кустарники на предоставленных ему территориях. Тем более, что уже сейчас описывается, что планируется устроить вокруг здания «Бодрости» — «дорожки с освещением, амфитеатр и детская игровая площадка». То есть, минус пышные аллеи с белками и птицами.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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