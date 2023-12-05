Уралуправтодор попросил свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния

«Для осуществления бесперебойного и безопасного движения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Уралуправтодор», в период неблагоприятных погодных явлений, влияющих на безопасность дорожного движения (понижение температуры до -40) вводится режим повышенной готовности до окончания неблагоприятных погодных явлений», — говорится в обращении.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости