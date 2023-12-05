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Уралуправтодор попросил свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В связи с нагрянувшими в Свердловскую область аномальными морозами федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор» выступил с обращением к уральцам. В нём организация, в частности, просит местных автомобилистов временно отказаться от поездок на дальние расстояния.
Помимо просьб отказаться от дальних поездок или хотя бы брать в такие поездки дополнительные запасы топлива и средства связи, «Уралуправтодор» в своём обращении сообщает об особом режиме работы с полудня вторника.
Особый режим работы организации, помимо прочего, предполагает круглосуточное патрулирование дорог с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи. Дорожные патрули «Уралуправтодора» ищут припаркованные вне населенных пунктов машины и связываются с их владельцами, чтобы узнать, не требуется ли помощь. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место. Нуждающиеся в помощи могут не ждать патруля, а самостоятельно обратиться в дежурно-диспетчерскую службу «Уралуправтодора» по телефону 8-800-200-63-06.
Помимо просьб отказаться от дальних поездок или хотя бы брать в такие поездки дополнительные запасы топлива и средства связи, «Уралуправтодор» в своём обращении сообщает об особом режиме работы с полудня вторника.
«Для осуществления бесперебойного и безопасного движения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Уралуправтодор», в период неблагоприятных погодных явлений, влияющих на безопасность дорожного движения (понижение температуры до -40) вводится режим повышенной готовности до окончания неблагоприятных погодных явлений», — говорится в обращении.
Особый режим работы организации, помимо прочего, предполагает круглосуточное патрулирование дорог с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи. Дорожные патрули «Уралуправтодора» ищут припаркованные вне населенных пунктов машины и связываются с их владельцами, чтобы узнать, не требуется ли помощь. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место. Нуждающиеся в помощи могут не ждать патруля, а самостоятельно обратиться в дежурно-диспетчерскую службу «Уралуправтодора» по телефону 8-800-200-63-06.
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