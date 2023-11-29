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Температура воздуха в Свердловской области может опуститься до -44°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о понижении температуры воздуха в Свердловской области ночью до -39°C и в горах и низинах до -44°C. Днем, по прогнозам, она не поднимется выше 25°C.
В четверг, 7 декабря, в Свердловской области малооблачно, без осадков. В отдельных районах изморозь. Ночью -37…-32°C, в горах и низинах до -40°C.Днем -31…-26°C, в горах и низинах до -36°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью -34…-32°C, днем -30…-28°C. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 8 декабря, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью -39…-34°C, в горах и низинах до -44°C. Днем -30…-25°C, в горах и низинах до -35°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -36…-34°C, днем -28…-26°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 7 декабря, в Свердловской области малооблачно, без осадков. В отдельных районах изморозь. Ночью -37…-32°C, в горах и низинах до -40°C.Днем -31…-26°C, в горах и низинах до -36°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью -34…-32°C, днем -30…-28°C. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 8 декабря, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью -39…-34°C, в горах и низинах до -44°C. Днем -30…-25°C, в горах и низинах до -35°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -36…-34°C, днем -28…-26°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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На новой неделе в Свердловской области сильно похолодает
03 декабря 2023
03 декабря 2023