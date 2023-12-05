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Место прорыва на водопроводе Первоуральска нашли
Скрин из видео: телеграм-канал «Не для протокола»
Место прорыва на водопроводе, обеспечивающим Первоуральск, нашли. На место приехал мэр города Игорь Кабец.
Аварию, из-за которой первоуральцы остались без воды, обещают ликвидировать за ночь, сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола».
Напомним, в субботу городская администрация заявляла, что на Нижнесергинском водоводе ведутся плановые работы, в то время как местный Водоканал сообщал о дефекте этого водовода. А накануне вечером Кабец утверждал, что уже идет процесс заполнения водовода. При этом в нижнесергинских пабликах в соцсетях появились объявления с просьбой о помощи в поисках утечки воды на водоводе.
Сегодня в ходе прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал в ближайшее время лично приехать в Первоуральск и провести совещание по проблемам водоснабжения в городе.
«Место определено. На Нижнесергинском водоводе в районе реки Тиг сейчас произведена полная остановка водозабора со скважин Нижнесергинского района. Сейчас происходит сброс воды с системы, подходит техника, дополнительно привлекли еще два экскаватора. Будем отводить воду. Четыре мотопомпы, сейчас их настраивают в работу – будем откачивать воду. После этого будут произведены ремонтные работы»,
– сказал Игорь Кабац.
Аварию, из-за которой первоуральцы остались без воды, обещают ликвидировать за ночь, сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола».
Напомним, в субботу городская администрация заявляла, что на Нижнесергинском водоводе ведутся плановые работы, в то время как местный Водоканал сообщал о дефекте этого водовода. А накануне вечером Кабец утверждал, что уже идет процесс заполнения водовода. При этом в нижнесергинских пабликах в соцсетях появились объявления с просьбой о помощи в поисках утечки воды на водоводе.
Сегодня в ходе прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал в ближайшее время лично приехать в Первоуральск и провести совещание по проблемам водоснабжения в городе.
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