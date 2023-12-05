Место прорыва на водопроводе Первоуральска нашли

– сказал Игорь Кабац.

«Место определено. На Нижнесергинском водоводе в районе реки Тиг сейчас произведена полная остановка водозабора со скважин Нижнесергинского района. Сейчас происходит сброс воды с системы, подходит техника, дополнительно привлекли еще два экскаватора. Будем отводить воду. Четыре мотопомпы, сейчас их настраивают в работу – будем откачивать воду. После этого будут произведены ремонтные работы»,