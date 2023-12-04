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Из-за надвигающихся холодов парк Маяковского временно закрыл некоторые аттракционы
Фото: парк Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Аномально низкие даже для уральской столицы холода ещё не наступили, но уже повлияли на работу Центрального парка культуры и отдыха в Екатеринбурге. Здесь временно закроют доступ к некоторым аттракционам.
Сильные морозы, которые наведаются в Екатеринбург уже этой ночью, вынудили администрацию парка Маяковского временно отказать посетителям в некоторых развлечениях. Так, с завтрашнего дня не будет работать один из самых популярных среди горожан зимних аттракционов — высоченная горка. Нельзя будет развлечься и на нескольких других аттракционах, катание которых в лютые морозы небезопасно для здоровья отдыхающих. Снова их откроют не раньше конца текущей недели.
Вместе с тем, сам парк не закрывается и по-прежнему приглашает горожан в любое время дня. Тем более, что сейчас в парке появилась новогодняя ёлка и на зелёную красавицу уже можно полюбоваться. А ближе к середине декабря планируется открыть каток «Северное Сияние», тоже очень популярный у екатеринбуржцев. Открыть его раньше тоже мешает погода, но не холода, а, наоборот, небывало тёплое начало декабря — подготовить качественное ледовое покрытие было невозможно, когда показания термометров стремились чуть ли не к плюсовым.
Сильные морозы, которые наведаются в Екатеринбург уже этой ночью, вынудили администрацию парка Маяковского временно отказать посетителям в некоторых развлечениях. Так, с завтрашнего дня не будет работать один из самых популярных среди горожан зимних аттракционов — высоченная горка. Нельзя будет развлечься и на нескольких других аттракционах, катание которых в лютые морозы небезопасно для здоровья отдыхающих. Снова их откроют не раньше конца текущей недели.
Вместе с тем, сам парк не закрывается и по-прежнему приглашает горожан в любое время дня. Тем более, что сейчас в парке появилась новогодняя ёлка и на зелёную красавицу уже можно полюбоваться. А ближе к середине декабря планируется открыть каток «Северное Сияние», тоже очень популярный у екатеринбуржцев. Открыть его раньше тоже мешает погода, но не холода, а, наоборот, небывало тёплое начало декабря — подготовить качественное ледовое покрытие было невозможно, когда показания термометров стремились чуть ли не к плюсовым.
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