За удар дверью школьник из Верхней Пышмы получит 100 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Обычно беготня по школьным коридорам заканчивается для озорника нагоняем. Но вместо вызова родителей в школу или «неуда» за поведение пятиклассник одной из верхнепышминских школ получит 100 тысяч рублей.Впрочем, это не тот случай, когда ребёнку можно позавидовать. Ведь указанная сумма — вовсе не приз в забеге по школьным коридорам и не поощрение за хорошую физическую форму. Беготня по школе мальчишку привела в больницу — он наткнулся на открывшуюся неожиданно дверь одного из кабинетов и острый край дверной ручки рассёк ребёнку плечо. Рассёк настолько сильно, что школьника пришлось везти из Верхней Пышмы в больницу Екатеринбурга.Сто тысяч рублей — во столько оценил моральный вред, принесённый школьнику, прокурор Верхней Пышмы. Представители средне-образовательной школы №4 не без оснований пытались переложить вину на шалуна и его родителей. Но Верхнепышминский городской суд — тоже вполне резонно рассудил, что за здоровье учеников на территории школы отвечает учебное заведение, а дверные ручки с острыми краями, как выяснилось на практике, несут угрозу детям.Верхнепышминский суд полностью удовлетворил исковые требования. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, куда школой было подано обжалование этого решения, с прокурором и судьёй из Верхней Пышмы согласилась и оставила судебный акт в силе.