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Прокуратура начала проверку первоуральского «Водоканала» после обращения горожанки к Путину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура организовала проверку исполнения первоуральском «Водоканалом» и администрацией городского округа законодательства о водоснабжении после публикации обращения местной жительницы к Владимиру Путину по поводу ситуации с водой в городе.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, их сотрудники намерены оценить, насколько своевременно были приняты меры по выявлению и устранению аварии и достаточно ли средств и сил было направлено на обеспечение населения водой во время аварии.
Кроме этого, в прокуратуре заявили, что они еще в сентябре проводили проверку, по материалам которой следственные органы в октябре возбудили уголовное дело по статье о халатности. Тогда сотрудники прокуратуры зафиксировали факт ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений Верхне-Шайтанского водохранилища.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, их сотрудники намерены оценить, насколько своевременно были приняты меры по выявлению и устранению аварии и достаточно ли средств и сил было направлено на обеспечение населения водой во время аварии.
«Для организации и координации надзорных мероприятий на место выехал сотрудник аппарата прокуратуры области»,
– подчеркнули в ведомстве.
Кроме этого, в прокуратуре заявили, что они еще в сентябре проводили проверку, по материалам которой следственные органы в октябре возбудили уголовное дело по статье о халатности. Тогда сотрудники прокуратуры зафиксировали факт ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений Верхне-Шайтанского водохранилища.
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