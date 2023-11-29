В Екатеринбурге пропал 15-летний юноша

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 15-летнего Ивана Перкина. В последний раз он был на связи с родными в минувшую субботу, 2 декабря. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв».Юноша ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и русыми волосами. На момент пропажи был одет в черную шапку, черную куртку, черную кофту с лампасами, черные штаны с лампасами фирмы PUMA и ботинки, тоже черного цвета.Розыском пропавшего занимается отдел полиции №6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8-(343)-356-42-06 либо 102 (02).Также можно позвонить руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» Наталии 8-900-044-02-20 или старшему координатору поиска Евгению 8-900-214-70-26.