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В Екатеринбурге пропал 15-летний юноша
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 15-летнего Ивана Перкина. В последний раз он был на связи с родными в минувшую субботу, 2 декабря. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Юноша ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и русыми волосами. На момент пропажи был одет в черную шапку, черную куртку, черную кофту с лампасами, черные штаны с лампасами фирмы PUMA и ботинки, тоже черного цвета.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8-(343)-356-42-06 либо 102 (02).
Также можно позвонить руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» Наталии 8-900-044-02-20 или старшему координатору поиска Евгению 8-900-214-70-26.
Юноша ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и русыми волосами. На момент пропажи был одет в черную шапку, черную куртку, черную кофту с лампасами, черные штаны с лампасами фирмы PUMA и ботинки, тоже черного цвета.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8-(343)-356-42-06 либо 102 (02).
Также можно позвонить руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» Наталии 8-900-044-02-20 или старшему координатору поиска Евгению 8-900-214-70-26.
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