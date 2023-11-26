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В клинике «ЗооДоктор» реставрировали лапку екатеринбургской кошечке
Фото: ветклиника «ЗооДоктор» / zoodoktor96.ru
Падение с 8 этажа жилого дома не прошло для екатеринбургской кошечки Милы без последствий. В ветеринарную клинику «ЗооДоктор» её привезли хромающую и с болевым шоком.
Кошку Милу привезли в филиал «ЗооДоктора» на улице Аптекарской (Чкаловский административный район Екатеринбурга). Животное было в таком состоянии, что «звериные врачи» не сразу смогли поставить диагноз, что же не так с кошкой. И только после того, как у бедняжки сняли шоковое состояние, её смогли внимательно осмотреть и установить, что проблема — в одной из передних лапок. Там обнаружился перелом сразу четырёх пястных костей.
Перелом не просто причинял боль кошке, но мешал ей ходить, да и остальной жизнедеятельности сильно мешал. Врачами «ЗооДоктора» было принято решение провести довольно сложную, тонкую хирургическую операцию — интрамедуллярный остеосинтез. В каждую сломанную косточку был вставлен имплант, скрепляющий обломки. Со временем, когда косточки в лапке срослись, импланты вынули. Затем последовал восстановительный период, во время которого было необходимо обрабатывать швы. Но теперь Мила полностью здорова, — сообщает ветклиника, — и спокойно бегает на всех четырёх лапках.
Кошку Милу привезли в филиал «ЗооДоктора» на улице Аптекарской (Чкаловский административный район Екатеринбурга). Животное было в таком состоянии, что «звериные врачи» не сразу смогли поставить диагноз, что же не так с кошкой. И только после того, как у бедняжки сняли шоковое состояние, её смогли внимательно осмотреть и установить, что проблема — в одной из передних лапок. Там обнаружился перелом сразу четырёх пястных костей.
Перелом не просто причинял боль кошке, но мешал ей ходить, да и остальной жизнедеятельности сильно мешал. Врачами «ЗооДоктора» было принято решение провести довольно сложную, тонкую хирургическую операцию — интрамедуллярный остеосинтез. В каждую сломанную косточку был вставлен имплант, скрепляющий обломки. Со временем, когда косточки в лапке срослись, импланты вынули. Затем последовал восстановительный период, во время которого было необходимо обрабатывать швы. Но теперь Мила полностью здорова, — сообщает ветклиника, — и спокойно бегает на всех четырёх лапках.
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